Каррера объяснил, почему он и Глушаков не обменялись рукопожатием

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему он и капитан команды Денис Глушаков не обменялись рукопожатием, когда полузащитник был заменён во втором тайме матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2). Глушаков покинул поле на 82-й минуте из-за травмы.
«Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения. Это важный для нас игрок — и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать. А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчён, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счёте! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощён игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего. Остаётся только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — приводит слова Карреры официальный сайт «Спартака».