Спортивный директор «Барселоны»: будем болеть за «Наполи» в матче с «Реалом»

Спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, за кого каталонцы будут переживать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом». Встреча состоится 7 марта.
«Из-за большого соперничества с «Реалом» в Барселоне мы будем болеть за «Наполи». Это хорошая команда, в которой есть проницательные футболисты, способные добыть победу. У «Наполи» хорошие шансы на положительный исход», — цитирует Брайду Football Italia.
Матч «Наполи» — «Реал» начнётся в 22:45 мск. В первой встрече неаполитанцы уступили со счётом 1:3.