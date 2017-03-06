Венгер: информация о конфликте с Алексисом не соответствует действительности

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о конфликте с Алексисом Санчесом, который остался в запасе в матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3), появившись на поле лишь во втором тайме. Позже британские СМИ написали, что чилиец покинет команду из-за напряжённых отношений с Венгером.
«Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительности. Да, его поведение бывает чрезмерным, но он преданный игрок. Понимаю, что вам нужно чем-то заполнять свои газеты, и мы уважаем это. У нас нормальные, доверительные отношения, как с любым игроком. Контракт Санчеса истекает через 15 месяцев, так что решение о его будущем зависит от клуба и ни от кого другого», — цитирует Венгера The Telegraph.