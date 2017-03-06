Озил не сыграет против «Баварии», но может помочь «Арсеналу» в игре с «Лестером»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 7 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.
«Озил не в команде. Он пока не готов физически. Думаю, что к следующим выходным он будет в состоянии сыграть», — цитирует Венгера Mirror.
Следующий матч «Арсенал» проведёт 11 марта в рамках 1/4 финала Кубка Англии с «Линкольн Сити». Последний раз Месут Озил выходил на поле 15 февраля, в поединке 1/8 финала ЛЧ с «Баварией» (1:5).