Бубнов: на мой взгляд, пенальти в матче «Краснодар» — «Спартак» не было

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что арбитр матча 18-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (2:2) Владислав Безбородов принял верное решение, когда не назначил пенальти после падения Фёдора Смолова в борьбе с Ильёй Кутеповым. В то же время, по мнению Бубнова, пенальти в ворота красно-белых после фола со стороны Дмитрия Комбарова на Андреасе Гранквисте был назначен ошибочно.
«Федя сам держит за руку защитника и тянет его за собой. Абсолютно убеждён, что пенальти в том эпизоде не было, судья разобрался. Швед делает движение опорной ногой, которой он не мог нанести удар, то есть просто блокирует Комбарова. Нога Гранквиста идёт не по направлению к мячу, а в сторону Комбарова. Это накладка. Я считаю, что эпизод очень спорный, но, на мой взгляд, пенальти не было», — цитирует Бубнова Sportbox.