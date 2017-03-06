Лэмпард: как-то толстая женщина крикнула мне: «Жирный Фрэнк!»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, недавно завершивший игровую карьеру, признался, что относится с юмором к прозвищу «Жирный Фрэнк», которое используют некоторые фанаты.
«Не вижу здесь никакой проблемы. По-моему, это очень смешно. Но когда я был моложе, это меня расстраивало и даже злило. Это началось с «Вест Хэма». Помню, как приезжал на «Аптон Парк» около семи лет назад. Одна действительно толстая женщина встала и крикнула мне: «Жирный Фрэнк!» В тот момент я понял, что это смешно. Теперь я просто смеюсь над этим.
Болельщики говорят в адрес футболистов много неприятных вещей. Всякую чепуху о личных делах и семье, например. Мне это совершенно не нравится, но «Жирный Фрэнк» — другое дело», — сказал Лэмпард в интервью FourFourTwo.