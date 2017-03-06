Гамшик: «Реал» опасен в атаке и может наказать «Наполи» в любой момент

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 7 марта. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 3:1.
«Завтра мы должны выйти на поле и начать атаковать, поскольку это именно то, что мы всегда делаем в матчах на своём стадионе. Уверен, сможем сделать это и против «Реала». Соперник опасен в своих атаках, может наказать в любой момент. Нужно хорошо обороняться, использовать нашу уверенность в собственных силах и придерживаться тактики.
Победа над «Ромой» (2:1) в чемпионате была важна. Играть в Лиге чемпионов замечательно, мы хотим выступать в этом турнире и в следующем сезоне. Поэтому та победа была ключевой в гонке за второе место в таблице, а также она подняла в команде мораль в преддверии матча с «Реалом».
Ответный матч ЛЧ является большим событием. Мы не должны ощущать давления, нам надо наслаждаться моментом противостояния самой успешной команде мира. Весь Неаполь ждал этого момента. Болельщики хорошо поддержат нас в этой встрече», — цитирует Гамшика пресс-служба УЕФА.
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