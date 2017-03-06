Венгер: единственное преимущество «Арсенала» над «Баварией» — у нас нет выбора

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Баварией». В первой игре англичане на выезде проиграли со счётом 1:5.
«Единственное преимущество в такой ситуации заключается в том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против „Баварии“ четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут», — цитирует Венгера сайт УЕФА.
Уверен в победе «Баварии»? Возьми Лама в свою команду!