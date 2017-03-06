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РФПЛ разрешила провести матч «Арсенал» — «Урал» в Туле
6 марта 2017, понедельник. 17:47.
Футбол
Тульский «Арсенал» проведёт на своём поле матч 19-го тура
РФПЛ
против екатеринбургского «Урала» (10 марта)… Об этом сообщил председатель комитета Тульской области по спорту и молодёжной политике Дмитрий Яковлев.
«Играем дома!» —
написал
Яковлев в «Твиттере».
Сегодня центральный стадион «Арсенал» посетила комиссия РФПЛ, которая оценила готовность газона к проведению матчей.
Источник:
«Чемпионат»
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