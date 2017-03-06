Бубнов: игроки ЦСКА в матче с «Зенитом» бегали как бобики

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» на выезде сыграл вничью с ЦСКА — 0:0.
«Матч «Краснодар» – «Спартак» оправдал надежды, а ЦСКА – «Зенит» – нет. Для зрителей матч «армейцев» с питерцами был неинтересен. Обе команды перестраховывались. При этом у ЦСКА нет ресурса для ведения атакующей игры. Перед матчем Овчинников не зря говорил, что им нужно будет выгрызть победу. Они что, грызуны?
В итоге ЦСКА бегали как бобики. Есть кавказские овчарки, а эти бегали как бобики. Они практически без мяча играли. С точки зрения технико-тактического действий «Зенит» показал очень высокие показатели для РФПЛ – всего 18 % брака», — сказал Бубнов в интервью «Спорт FM».