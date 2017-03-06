«МЮ» предупредил своих болельщиков об опасности нападения «русских хулиганов»

«Манчестер Юнайтед» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» разослал письма своим болельщикам, которые посетят встречу в Ростове-на-Дону, сообщает Daily Mail.
По информации издания, клуб рекомендовал своим поклонникам не привлекать к себе внимания «русских хулиганов» атрибутикой во время прогулки по городу, а также не передвигаться в одиночку. В письме упоминаются беспорядки фанатов сборной России во время Евро-2016. Также отмечаются, что поддержать «МЮ» в России собираются около 400 болельщиков.
Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2».