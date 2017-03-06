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Мата: «Ростов» обыграл «Баварию» и «Аякс» — это уже говорит о его силе

6 марта 2017, понедельник. 18:20. Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

«Нам предстоит сыграть четыре матча до перерыва на матчи сборных, и каждый из них является особым вызовом. Во-первых, гостевая встреча против «Ростова» в Лиге Европы, которая включает в себя длинную дорогу. Эта игра проверит силу команды во всех смыслах. Российская команда особенно сильна дома: в этом сезоне они на своём поле обыграли «Баварию» и «Аякс». И это уже говорит о том, насколько они сильны», – приводит слова Маты пресс-служба клуба.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2».
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Аякс Бавария Манчестер Юнайтед ФК Ростов Хуан Мата
Новости. Футбол
6 марта 2017, понедельник
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