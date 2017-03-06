Матич: некоторые говорят, что всё кончено, пытаясь усыпить бдительность «Челси»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич отметил, что синие не гарантировали себе титула, хотя опережают идущий вторым в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» на семь очков при одной игре в запасе.
«Я навсегда запомнил, что в футболе возможно всё. Надо сохранять концентрацию до самого финиша, потому что иногда одно очко может всё решить. Сейчас у нас всё та же цель — стать чемпионами. Некоторые говорят, что всё уже кончено, но они хотят усыпить нашу бдительность, что вполне нормально. Это футбол. Однако лучше идти на первом месте, опережая преследователей на 8 или 10 очков, чем на эти же 10 очков отставать.
Наше будущее в наших руках. Если мы продолжим побеждать, мы станем чемпионами. Всё очень просто», — цитирует Матича сайт «Челси».