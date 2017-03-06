Задержанные на матче ЦСКА – «Зенит» фанаты не смогут посетить КК-2017 и ЧМ-2018

Несколько футбольных фанатов, задержанных на матче 18-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:0), не получат паспорта болельщиков. По словам руководителя Департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова, они не будут допущены до матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в том числе в Москве и Петербурге, информирует «Радио Зенит».
Всего были задержаны 38 фанатов, которые мешали смотреть игру другим болельщикам и грубо реагировали на замечания правоохранителей.