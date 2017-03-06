Жулиано: переживаю лучший момент в карьере с точки зрения статистики и дохода

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в интервью бразильскому изданию рассказал, как адаптировался в России, и выразил мнение, что сейчас находится на пике своей карьеры.
«Когда принял предложение «Зенита», понимал, что российская лига похожа на украинскую. Я уже был знаком с языком и погодными условиями, так что смог быстрее адаптироваться. Я приехал восемь месяцев назад, а сегодня переживаю лучший момент в своей футбольной карьере с точки зрения статистики выступлений и финансового дохода.
Счастлив оправдывать доверие болельщиков «Зенита». Русские были удивлены, когда увидели, сколько голов и результативных передач я сделал за короткий промежуток времени в команде. Думаю, они убедились, что правильно сделали, пригласив меня. Осознание этого мне сильно помогает», — цитирует Жулиано UOL.
Жулиано провёл 24 матча за «Зенит» в РФПЛ и Лиге Европы, записав на свой счёт 15 голов и 9 результативных передач.