Пирло: Гвардиола звал в «Барселону», но «Милан» не позволил бы мне уйти

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло сообщил, что экс-главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», в 2010 году приглашал его в каталонский клуб.
«Когда я был в „Милане“, мы играли товарищеский матч на «Камп Ноу», а после него Пеп Гвардиола позвал меня в свой кабинет на стадионе. Он спросил, не хочу ли я играть за „Барселону“. Это было очень приятно, ведь меня попросили подняться в его офис и сказали об интересе „Барсы“. Но в то время „Милан“ никогда бы не позволил мне уйти», — сказал Пирло в интервью L'Equipe.