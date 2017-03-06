Мертезакер: надо сделать так, чтобы фанаты «Арсенала» снова могли нами гордиться

Капитан «Арсенала» Пер Мертезакер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Баварией». В первой игре англичане на выезде проиграли со счётом 1:5.
«Нам надо показать себя с другой стороны. Второй тайм поединка в Мюнхене мы откровенно провалили. Нужно сделать так, чтобы болельщики снова могли нами гордиться. Именно на это нужно сделать упор.
Я жду мудрой игры от наших футболистов. На это вся надежда. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Мы пока всё ещё в ней, и нужно биться за то, чтобы остаться в турнире. В прошлом сезоне мы много трудились, чтобы попасть сюда, и нам надо снова вернуть людей на свою сторону», — цитирует Мертезакера сайт УЕФА.
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