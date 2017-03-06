«Спортволна-2017» продлила специальные условия на покупку путёвки

В этом году фестиваль пройдёт на берегах турецкого курорта Белек с 6 по 13 мая. Участники проекта сразятся в турнире любительских футбольных команд на полях близ пятизвёздочного отеля Papillon Belvil Hotel. Именно он примет гостей фестиваля.
Помимо футбольного турнира предусмотрена активная спортивная программа: турниры по волейболу, настольному теннису, покеру и другим видам спорта. Важной частью развлекательной программы станут интеллектуальные игры, вечеринки, фотосессии, йога и SPA.
Подробная информация на сайте оргкомитета.
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