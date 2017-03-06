«Андерлехт» продлил контракт с главным тренером Вайлером

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба бельгийской команды. Новый контракт 43-летнего швейцарца рассчитан до лета 2019 года.
«Это знак признательности от руководства клуба. Этот сезон проходит под знаком реконструкции команды. Мы заложили фундамент, чтобы продолжить борьбу за титул в чемпионате и пройти как можно дальше в Лиге Европы. Благодарен руководству за доверие», — сказал Вайлер.
Под руководством Вайлера «Андерлехт» выбил российский «Зенит» из 1/16 финала Лиги Европы, а на следующий стадии турнира готовится к противостоянию с кипрским клубом АПОЭЛ. В чемпионате Бельгии клуб занимает второе место в турнирной таблице, имея равное количество очков с лидирующим «Брюгге».