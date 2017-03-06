Жулиано: сильно волнуюсь всякий раз, когда объявляют состав сборной Бразилии

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в интервью бразильскому изданию поделился впечатлениями от российских морозов, рассказал, как трудно было выступать параллельно в РФПЛ и Лиге Европы осенью, а также признался, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии.
«Думаю, самая низкая температура, с которой я столкнулся в России, – это 12 градусов ниже нуля. Во время тренировок можно носить любую одежду, а вот во время матчей нельзя. Когда появляется лёд и снег, это ужасно. Такое ощущение, что в любой момент можно сломать ногу. Самочувствие очень плохое. Руки мёрзнут даже в перчатках, а уши перестаёшь чувствовать.
Мы начали сезон РФПЛ хорошо, но затем появились выступления в Лиге Европы. Играть в двух турнирах в одно и то же время очень утомительно. Лидер чемпионата «Спартак» играет только в РФПЛ и осенью готовился к матчам лиги целую неделю. Мы потеряли несколько важных очков в РФПЛ, но впереди ещё много игр, чтобы продвинуться со второго места. Из-за русской зимы были вынуждены не играть два месяца. Были в хорошей форме в конце прошлого года, но в начале нынешнего уступили в ЛЕ «Андерлехту», который находился в лучшем игровом ритме.
Моя мечта – выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии. Следующий шаг для её осуществления – очередной вызов в сборную. Я должен продолжать работать в «Зените» и показывать хороший результат. Всякий раз, когда объявляют состав сборной, сильно волнуюсь. При предыдущем тренере старался не думать об этом, но Тите меня хорошо знает, поэтому волнуюсь ещё сильнее», — цитирует Жулиано UOL.
Жулиано получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира—2018 против сборных Уругвая и Парагвая, которые состоятся 24 и 29 марта соответственно.