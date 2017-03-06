Вейналдум: уверен, что «Ливерпуль» сможет справиться с давлением в конце сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум выразил уверенность, что «Ливерпуль» сможет справиться с давлением в концовке сезона. Сейчас мерсисайдцы занимают четвёртое место в АПЛ.
«В концовке сезона на команду будет оказываться больше давления? В больших матчах давления больше, чем в других, но у „Ливерпуля“ как раз нет проблем с грандами. Я уверен, что «Ливерпуль» сможет справиться с давлением.
Нам обязательно нужно попасть в четвёрку. Для этого надо выдать серию из нескольких побед подряд. Мы хотим подняться как можно выше. Надо думать об игре и стараться прибавить», — цитирует Вейналдума Sky Sports.