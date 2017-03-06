Мертезакер: футболисты «Арсенала» хотят сыграть с «Баварией» за Венгера

Капитан «Арсенала» Пер Мертезакер перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Баварией» поддержал наставника «канониров» Арсена Венгера. В первой игре англичане на выезде проиграли со счётом 1:5.
«Не всегда виноват наставник. Сейчас ему трудно определиться с составом, но он старается сделать это как можно лучше, опираясь на свой богатый опыт. Мы ему верим. И выбор у Венгера сейчас большой. Мы не раз доказывали, что способны быстро оправиться от любых неудач. И мы хотим сыграть за своего тренера», — цитирует Мертезакера сайт УЕФА.