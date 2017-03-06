Зидан: я ещё с игроцких времён помню атмосферу на домашних матчах «Наполи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Наполи». В первой игре испанский клуб дома победил со счётом 3:1.
«Игры в Лиге чемпионов всегда тяжелые. Мы встречаемся с командой, которая мало проигрывает, особенно дома. Я знаю, какая здесь атмосфера, еще с игроцких времен. На этом стадионе всегда непросто играть. Местные болельщики прекрасно поддерживают свою команду, и мне это очень нравится. Это здорово не только для хозяев, но и для гостей, ведь служит экстра-мотивацией.
Даже когда мы меняем схему игры, мы не должны менять нашу психологию. Нет большой разницы, играешь ты в два или три форварда, отношение должно быть одинаковым всегда. В любом сезоне бывают сложные моменты, так что я концентрируюсь лишь на том, что у нас хорошо получалось в прошлом матче, и на завтрашней игре. Я не переживаю. Знаю, мы встречаемся с сильной командой, но мы привыкли к этому. Уверен, мы увидим отличный матч», — цитирует Зидана сайт УЕФА.
Уверен в победе «Реала»? Возьми Бензема в свою команду!