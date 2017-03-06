Карвахаль: поговорили с Рейной об ответном матче в ЛЧ, вместе посмеялись

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Наполи». В первой игре испанский клуб дома победил со счётом 3:1.
«Мы знаем, что завтра будет сложный матч, но мы попытаемся выиграть, как мы обычно и делаем, не слишком много думая о результате первого матча. Я говорил с моим другом Пепе Рейной о завтрашней игре. Он сказал, что нам придётся нелегко. Мы вместе посмеялись, но завтра каждый из нас будет сосредоточен на своей цели.
Мы любим играть в такой прекрасной атмосфере, на глазах у большого количества болельщиков. Но в футболе 11 играют против 11 — и только это имеет значение. «Наполи» играет в отличный атакующий футбол, у них быстрая линия нападения. Соперники создали нам определённые проблемы в первом матче. Нам нужно слаженно действовать и не давать оппонентам много свободного пространства», — цитирует Карвахаля сайт УЕФА.
Уверен в победе «Реала»? Возьми Бензема в свою команду!