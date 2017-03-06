«Анжи» — «Рубин» — 0:1. Видеообзор матча

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 18-го тура РФПЛ «Анжи» — «Рубин». Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В середине первого тайма Серхио Санчес в собственной штрафной заплёл ноги Адлану Кацаеву, сам пострадавший с пенальти пробил низом — Сергей Рыжиков угадал направление удара и в падении забрал мяч.
На 77-й минуте Саид Эззатоллахи в центре поля пошёл прямой ногой на Янна М'Вила и получил вторую жёлтую карточку, оставив «Анжи» в меньшинстве. Четыре минуты спустя Максим Канунников зацепился за мяч у чужой штрафной, сместился к центру, качнул защитника и пробил в дальнюю девятку.
Видео можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.