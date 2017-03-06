Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маротта уверен на 100%, что Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон

6 марта 2017, понедельник. 21:59. Футбол
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть клуб в конце сезона из-за конфликта с руководством.

«Уверен ли я на 100%, что Аллегри останется в «Ювентусе» в следующем сезоне? Думаю, да. Сейчас для этого нет никаких препятствий. Мы всегда очень близки к нему, находимся в отличных отношениях. «Ювентус» доволен работой Массимилиано. Он с нами, никаких проблем нет», — цитирует Маротту Mediaset Premium.
Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
Теги
Ювентус Джузеппе Маротта Массимилиано Аллегри
Новости. Футбол
6 марта 2017, понедельник
22:53 Рыжиков: качество игры «Рубина» оставляет желать лучшего
22:46 Григорян: предпосылок к проигрышу в матче с «Рубином» у «Анжи» не было
22:30 Широков: мне матч ЦСКА – «Зенит» не понравился, мало мысли в действиях игроков
22:27 Дринкуотер: будет здорово, если главным тренером «Лестера» станет Шекспир
22:17 Канунников: в первом тайме каждый недорабатывал и проигрывал свою позицию
22:09 Грасия: «Анжи» больше заслужил положительного исхода, чем «Рубин»
22:03 «Вест Хэм» — «Челси»: стали известны стартовые составы
22:02 Карпин: у Ари есть одна проблема – желание играть. У него это ещё с Нидерландов
21:59 Маротта уверен на 100%, что Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон
21:58 «Галатасарай» прервал серию из 3 игр без побед благодаря пенальти на 96-й минуте
21:50 «Анжи» — «Рубин» — 0:1. Видеообзор матча
21:43 Мбаппе: я восхищаюсь Анри, но надеюсь войти в историю со своим стилем игры
21:42 Маурисио: однажды Кадыров собрал игроков «Терека» у себя дома и вручал подарки
21:33 В Крыму директор школы прервала матч дворовых команд, посчитав его митингом
21:30 Карвахаль: поговорили с Рейной об ответном матче в ЛЧ, вместе посмеялись
21:22 «Рубин» в большинстве вырвал победу у «Анжи» в Каспийске
21:20 Зидан: я ещё с игроцких времён помню атмосферу на домашних матчах «Наполи»
21:00 Мертезакер: футболисты «Арсенала» хотят сыграть с «Баварией» за Венгера
21:00 Шунин: первое место в ФНЛ по итогам сезона — это трофей не уровня «Динамо»
20:52 Агент: прошлым летом за Маркиньоса предлагали € 60 млн, «ПСЖ» отказал
20:44 Кьеллини избежал серьёзной травмы и должен сыграть с «Миланом»
20:37 Болельщики «Штутгарта» требуют руководство вернуть Гросскройца в клуб
20:37 Билич: в «Вест Хэме» меня совсем не беспокоит только вратарская позиция
20:27 Вейналдум: уверен, что «Ливерпуль» сможет справиться с давлением в конце сезона
20:15 Жулиано: сильно волнуюсь всякий раз, когда объявляют состав сборной Бразилии
20:11 «Андерлехт» продлил контракт с главным тренером Вайлером
20:09 Гаттузо: я хотел уйти из «Милана» после поражения от «Ливерпуля» в Стамбуле
20:00 «Спортволна-2017» продлила специальные условия на покупку путёвки
19:56 Мертезакер: надо сделать так, чтобы фанаты «Арсенала» снова могли нами гордиться
19:45 Пирло: Гвардиола звал в «Барселону», но «Милан» не позволил бы мне уйти
19:40 Жулиано: переживаю лучший момент в карьере с точки зрения статистики и дохода
19:28 Алексис: воин сражается не из ненависти к врагам, а из любви к партнёрам
19:09 Тавеккио переизбран президентом федерации футбола Италии
19:03 Жермен: 18-летний Мбаппе уже сейчас достоин вызова в сборную Франции
18:58 Задержанные на матче ЦСКА – «Зенит» фанаты не смогут посетить КК-2017 и ЧМ-2018
18:57 Шох был зарегистрирован в кандидаты на одно вакантное место в исполкоме РФС
18:56 «Палермо» объявил имя нового президента клуба
18:39 Канчельскис: я ожидал от «Краснодара» и «Спартака» гораздо худшего футбола
18:28 Матич: некоторые говорят, что всё кончено, пытаясь усыпить бдительность «Челси»
18:20 Мата: «Ростов» обыграл «Баварию» и «Аякс» — это уже говорит о его силе
18:19 «Анжи» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
18:09 Мертенс вернулся в общую группу «Наполи» и готов сыграть с «Реалом»
18:07 Фонтанельо хотел вернуться в «Урал», но у клуба нет лишних денег на его контракт
17:59 FA предъявила обвинения Ибрагимовичу и Мингсу
17:55 «Олимпиакос» расторг контракт с Бенту, несмотря на лидерство в чемпионате Греции
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Дисквалификация Романа Ерёменко на два года - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+