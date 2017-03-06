Дринкуотер: будет здорово, если главным тренером «Лестера» станет Шекспир

Полузащитник «Лестер Сити» Дэниел Дринкуотер сообщил, что команда будет рада, если исполняющий обязанности главного тренера «лис» Крэйг Шекспир станет наставником команды на постоянной основе.
«Мы будем поддерживать любого тренера, который придёт в клуб. Но каждый игрок, наверное, знает Шейкса лучше, чем любого другого специалиста. Если он получит пост главного тренера, это будет хорошо.
Некоторые из нас знают его очень давно, и, если он продолжит работу, мы будем поддерживать его. Он взял на себя ответственность и делает всё возможное. Мы очень хорошо умеем делать простые вещи, нет причин что-то усложнять», — цитирует Дринкуотера Sportsmole.