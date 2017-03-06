Широков: мне матч ЦСКА – «Зенит» не понравился, мало мысли в действиях игроков

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Роман Широков прокомментировал ничью «армейцев» и питерцев (0:0) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Лично мне игра ЦСКА – «Зенит» не понравилась. Было мало мысли в действиях футболистов, качество игры оставило желать лучшего. Достаточно сказать, что первый удар в створ ворот был нанесён лишь на 78-й минуте. Да и вообще, критически мало моментов команды создали, чтобы кто-то мог рассчитывать на победу.
Конечно, для ЦСКА ничего ещё не потеряно, но нужно показывать другой уровень футбола или хотя бы побеждать при такой игре. Если бы ЦСКА реализовал один из двух моментов в начале игры с «Зенитом», то, учитывая выступление питерцев, наверняка выиграл бы. Победа приблизила бы «армейцев» к «Спартаку» на два очка и помогла бы включиться в чемпионскую гонку. Да и сейчас шансы на золото есть, но необходимо выигрывать шесть-семь матчей кряду, чтобы доказать свои амбиции и заставить лидера нервничать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
ЦСКА (33 очка) занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (36) и «Спартака» (41).