Карпин: чтобы забить так, как Смолов, нужны хорошие нервы

«Спартаковцы сразу заставили соперника отойти в оборону, после потери заработали штрафной и забили мяч. Затем красно-белые начали играть низко, и тут вопрос — их заставили или так решил тренер? В итоге был несчастный случай, когда Таски срезал мяч в свои ворота.
Второй гол „Спартака“ — это результат прессинга на чужой половине поля. Налдо пытался найти в середине поля игрока и стал делать через центр такой пас — это нарушение принципов игры. Зобнин здорово отдал пас в одно касание в открытую зону, и Адриано забил.
Пенальти на Гранквисте не вижу. Судя по Галицкому — однозначно был фол. Но попал там Комбаров по ноге? Да? Тогда окей. И Смолов дал всем журналистам ответ на сомнения в том, не сломается ли он после двух незабитых пенальти в прошлом матче. Чтобы вот так забить, нужны хорошие нервы. Если бы Фёдор в концовке не сломался, возможно, была бы совсем другая игра. Краснодарцы могли бы продолжить идти вперёд до самого конца матча», — сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».
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