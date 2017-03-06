Р. Билялетдинов: пока «Анжи» и «Рубин» выглядят сыровато

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором казанская команда на выезде обыграла «Анжи» со счётом 1:0.
«Откровенно игра «Анжи» и «Рубина» не смотрелась. Даже если сравнивать этот матч с играми в Москве и Краснодаре. «Зенит» и ЦСКА показали более быструю игру, чем сегодняшние соперники. Темпа не хватало как дагестанцам, так и казанцам. Видимо, обе команды на пути набора формы, поэтому скорости не очень высокие.
Мне показалось, что матч должен был завершиться нулевой ничьей. Но Сергей Рыжиков отразил пенальти, а Максим Канунников забил красивейший гол. Но никакой целевой игры я не увидел, острых моментов почти не было. Пока «Анжи» и «Рубин» выглядят сыровато», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.