Анчелотти: дебют игры в Лондоне будет сложным, но слишком заморачиваться не надо

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Арсеналом». В первой игре немцы дома победили со счётом 5:1.
«У нас есть преимущество. Игроки полностью сосредоточены на матче. Они знают, что начало игры будет очень непростым, но слишком сильно заморачиваться на этом не стоит. Нужно думать о том, как играть на поле. Мы сейчас в отличном физическом состоянии. Все полны энергии, могу только похвалить ребят за профессиональное отношение к делу. Мы хотим выдать хороший матч. Фирменный стиль и мастерство должны помочь нам победить», — цитирует Анчелотти сайт УЕФА.
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