Бышовец: игра на Будковского помешала «Анжи», она примитивна

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ «Анжи» — «Рубин» (0:1).
«Скажу честно, в матче «Анжи» и «Рубина» мне ничего не понравилось, кроме красивого гола Канунникова и сейва Сергея Рыжикова. В целом игра шла до забитого мяча. В первом тайме команды действовали более активно. У «Анжи» акцент сделан на игру нападающего Филиппа Будковского, который недавно вернулся в команду из «Шахтёра». Это примитивно и мешало футболистам перевести игру в более содержательный футбол. Махачкалинцы могли сыграть интереснее, но мы этого не увидели. Навалы и стандартные положения «Анжи» не сработали в этом матче.
Что касается «Рубина», то чувствовалось, что класс игроков в команде выше, чем у соперника. Казанцы оборонялись без паники и пытались играть на контратаках. Их действия носят уже более осмысленный характер. Канунников забил очень хороший мяч. В целом благодаря индивидуальным качествам своих игроков «Рубин» сегодня победил», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.