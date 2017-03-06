Широков: на данном этапе «Спартаку» может помешать только «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков после матча 18-го тура РФПЛ между этими командами (2:2) оценил шансы красно-белых на титул. «Спартак» опережает идущий вторым «Зенит» на 5 очков.
«На данном этапе «Спартаку» может помешать только «Спартак». Но это вывод лишь по первому туру после перерыва – всё может поменяться уже через неделю. Однако то, что мы пока видим в исполнении конкурентов лидера, не убеждает, что кто-то из них способен реально помешать. А «Спартак» своей игрой в Краснодаре ничем особо не удивил.
Что касается дебюта Луиса Адриано, то нападающего оценивают по голам: забил – молодец. У Луиса Адриано и моментов-то больше не было, если не считать эпизода с голом. Но свой шанс бразилец реализовал здорово, без вопросов. Такой дебют можно и нужно назвать удачным», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.