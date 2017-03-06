Двоюродного брата защитника «МЮ» Рохо застрелили при попытке ограбления

Джеронимо Рохо, который является двоюродным братом защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо, был застрелен в городе Ла Плата (Аргентина) при попытке ограбления, сообщает The Sun.
По информации издания, в понедельник 17-летний подросток вместе со своим сообщником пытался ограбить 50-летнего полицейского в отставке, который в целях самообороны стрелял в нападавших из пистолета. Джеронимо с огнестрельным ранением в плечо был доставлен в больницу, где скончался спустя семь часов, а его сообщник погиб на месте. Также сообщается, что Джеронимо с товарищем до инцидента пытались ограбить водителя такси, однако жертве удалось скрыться.