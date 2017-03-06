Член совета директоров «Бетиса»: дурак тот, кто считает Зозулю хорошим игроком

Член совета директоров «Бетиса» Рафаэль Салас выразил мнение, что клуб совершил ошибку, когда приобрёл украинского нападающего Романа Зозулю.
«Конечно, мы совершили ошибку, когда приобрели его. Тот, кто говорит, что Зозуля является хорошим игроком для «Бетиса», — дурак или слепой. Когда мы его подписывали, всё анализировали, проводили стандартную работу в таких ситуациях. Тогда он был игроком сборной Украины», – приводит слова Саласа AS.
Зимой «Бетис» отдал Зозулю в аренду в «Райо Вальекано», однако фанаты этой команды сорвали трансфер игрока в свой клуб, обвинив форварда в нацизме, и потребовали его ухода. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на счету Романа шесть матчей (один – в основе) и ни одного результативного действия.