Ловчев: Кокорин перешёл от футбола куда-то в показушечное — «инстаграмы», машины

Прославленный советский футболист Евгений Ловчев в эфире программы «8-16» раскритиковал форварда «Зенита» Александра Кокорина, забившего 3 гола в 18 матчах этого сезона РФПЛ.
«Если бы я получал столько в своё время, сколько сейчас получает Кокорин, то не приставал бы к нему. Ему богом был дан талант, который был виден, когда он начинал играть. Его окружали Воронин, Кураньи, Семшов, Самедов, Хохлов — все хорошие футболисты и хорошие люди. Но в какой-то момент он от футбола перешёл куда-то в показушечное — все эти „инстаграмы“, машины. Всё время говорю, что молиться нужно одному богу — футболу. Я хочу видеть в „инстаграмах“ забитые голы.
Мне хочется его разбудить, ведь Смолова же разбудили, а он тоже показывал отдых с женой то там, то тут, но потом развёлся. Талант Кокорина всё равно видит тренер, который работал на постсоветском пространстве. Луческу знает, что как-то его надо реанимировать.
Кокорин и не только в матче с ЦСКА себя не проявил. В скольких играх он себя не проявлял? Меня бесит, когда он с фланга берёт мячик и иногда от чужого флажка идёт к своим воротам. Ёлки-палки, ты форвард! Ты вообще в детстве во двор выходил забивать мячи в чужие ворота? Набей этих мячей и потом скажи после игры: „Ловчев, вот я тебе показал!“ Только и всего. Он забил восемь голов на подготовительном этапе? А у меня Корчагин в „Москвиче“ забил штук 60», — сказал Ловчев.