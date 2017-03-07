Фернандо: ничья на поле такого «Краснодара» — приемлемый итог для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Фернандо в эфире программы «8-16» прокомментировал ничью в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.
«Рад, что забил, но немного разочарован тем, как закончился матч. К сожалению, мы сыграли вничью, несмотря на то что два раза вели в счёте и выглядели хорошо. Но нужно понимать, что ничья на поле такого соперника — приемлемый результат, поскольку в Краснодаре непросто играть. Тем более „Краснодар“ уже вошёл в сезон. Мы показали, что тоже физически готовы хорошо и можем играть на равных с командой, которая должна была вкатиться в чемпионат намного лучше.
Мой гол? Это то, что мы отрабатываем на тренировках. Иногда остаёмся после занятий, иногда выполняем такое тренировочное упражнение. В общем, мы это нарабатываем — и вот результат.
ЦСКА и „Зенит“ — сильные команды, также сильны „Терек“, „Ростов“ и „Краснодар“. Понимаем, что боремся в очень трудном чемпионате с серьёзными соперниками. Пусть мы и опережаем всех на пять очков, но нужно понимать, что в РФПЛ провалы недопустимы, поскольку сразу будем чувствовать дыхание в спину. Это будет неприятно, и поэтому нам нельзя терять очки», — сказал Фернандо.