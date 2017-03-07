Ребров: хочу оставить след в истории «Спартака» не только играми, но и титулами

Голкипер «Спартака» Артём Ребров прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за московский клуб.
«Я прекрасно осознаю, что для такого клуба, как „Спартак“ (Москва), мои 100 игр — не особо знаковое событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звёзды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же ещё ничего такого не сделал для клуба. Но эта сотня для меня и для всей моей семьи — очень знаковое событие! Я счастлив быть частью „Спартака“ и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведённых играх, но и в победах, титулах!
Спасибо всем вам за поддержку и критику за всё это время. Всё это заставляет меня продолжать работать ещё больше. Ну и конечно всех — с продолжением Сезона! Увидимся на стадионах», — написал Ребров в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно на официальной странице Реброва в «Инстаграме».
Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В этом сезоне РФПЛ он провёл 18 матчей, в которых 10 раз отстоял «на ноль».