Анчелотти: Венгер мне нравится и как тренер, и как человек

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Арсеналом» выразил поддержку наставнику «канониров» Арсену Венгеру, подвергаемому критике со стороны прессы и болельщиков.
«Думаю, что мы на протяжении всей жизни слышим, как нас кто-то критикует. Венгер — куда более опытный тренер, чем большинство, и я думаю, что он держит ситуацию под контролем. В жизни каждого тренера случается неудачный месяц, и критика — это нормально.
Мне нравится Венгер и как тренер, и как человек. У нас с ним отличные отношения, и я очень уважаю его. Не каждый тренер может сделать то, что Арсен сделал в „Арсенале“», — цитирует Анчелотти FourFourTwo.