Мюллер: «Бавария» не хочет думать о негативных сценариях матча с «Арсеналом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча состоится 7 марта в Лондоне, начало — 22:45 мск. В первой встрече в Мюнхене «Бавария» победила — 5:1.
«Мы знаем, что в первом матче мы добыли хороший результат. Однако завтрашняя игра начнется при счёте 0:0. Мы не хотим думать о негативных сценариях, но понимаем, что „Арсенал“ с первых минут пойдёт в атаку. У нас опытная команда, и мы хотим выйти в следующий раунд», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».