«Барселона» повторно просмотрит Бельерина в матче «Арсенала» и «Баварии»

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес будет присутствовать на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией», сообщает Mundo Deportivo. Цель Фернандеса — просмотреть в деле 21-летнего защитника «канониров» Эктора Бельерина, над приобретением которого в каталонском клубе продолжают размышлять.
Отметим, что Фернандес просматривал Бельерина и во время первого матча между «Баварией» и «Арсеналом», который завершился со счётом 5:1 в пользу мюнхенцев.
Ответная встреча «Арсенал» — «Бавария» состоится 7 марта в Лондоне, начало — в 22:45 мск.