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«Барселона» повторно просмотрит Бельерина в матче «Арсенала» и «Баварии»

7 марта 2017, вторник. 06:23. Футбол
Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес будет присутствовать на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией», сообщает Mundo Deportivo. Цель Фернандеса — просмотреть в деле 21-летнего защитника «канониров» Эктора Бельерина, над приобретением которого в каталонском клубе продолжают размышлять.

Отметим, что Фернандес просматривал Бельерина и во время первого матча между «Баварией» и «Арсеналом», который завершился со счётом 5:1 в пользу мюнхенцев.

Ответная встреча «Арсенал» — «Бавария» состоится 7 марта в Лондоне, начало — в 22:45 мск.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Бавария ФК Барселона Эктор Бельерин Трансферы
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7 марта 2017, вторник
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