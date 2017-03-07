«Малага» уволит главного тренера Ромеро, команду может возглавить Мичел

Руководство «Малаги» приняло решение расстаться с главным тренером команды Марсело Ромеро вследствие слабых результатов, передаёт Marca.
Согласно информации источника, команду может возглавить бывший наставник «Марселя» Мигель Мичел. В «Малаге» твёрдо решили отправить в отставку Ромеро, о чём может быть официально сообщено 7 марта.
Ромеро сам сменил у руля команды Хуанде Рамоса 28 декабря 2016 года, однако не смог добиться лучших результатов. Под его руководством «Малага» проиграла 7 матчей из 10.
По итогам 26 туров Примеры «Малага» с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Мичел за свою тренерскую карьеру возглавлял и такие клубы, как «Хетафе», «Севилья» и «Олимпиакос».