Широков: надеюсь, руководству «Краснодара» не нравится футбол команды

Экс-игрок «Краснодара» Роман Широков оценил работу главного тренера «быков» Игоря Шалимова. «Краснодар» занимает 4-е место в РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 очков.
«Стиль игры «Краснодара» при Шалимове изменился, причём с самого начала его работы. «Краснодар» отошёл от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет. Стиль полностью изменился.
У «Краснодара» высокие амбиции, которые нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию «Краснодару» вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен. Однако в структуре «Краснодара» есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и к каким местам в таблице это приводит. В этом случае перемены возможны», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.