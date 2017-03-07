Зидан не обеспокоен тем, что «Реал» пропускает много голов

Главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана не очень беспокоит то обстоятельство, что команда пропускает немало голов. В чемпионате Испании «Королевский клуб» провёл 25 матчей, в которых забил 67 и пропустил 26 голов.
«Реал» пропускает много? Это футбол. Такое будет происходить всегда, и я не беспокоюсь по этому поводу», — приводит слова Зидана Marca.
Относительно того, должны ли выходить на поле вместе такие футболисты, как Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл, французский специалист сказал: «Каждый может иметь собственное мнение. Я сам доволен тем, что в моём распоряжении вся команда».