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Шунин: Березовского иногда зову Ромой или Ромчиком

7 марта 2017, вторник. 08:00. Футбол
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об отношениях с тренером команды Романом Березовским, который до 2015 года также защищал ворота бело-голубых.

«Отличные отношения у нас сохранились, но теперь стараюсь не переступать грань между игроком и тренером. Бывает, вырывается: «Рома, Ромчик». Просто он очень честный, добрый человек и хороший вратарь, в детстве был моим кумиром. А когда я впервые пришёл на тренировку с основой «Динамо», зашёл в раздевалку, где сидели такие звёзды, как Дмитрий Булыкин, то был очень смущён. Думал, куда сесть, и тут Рома первым пришёл на помощь — снял с соседнего кресла свои вещи и сказал: «Садись сюда». Рома постоянно подсказывает, учит, поправляет. На тренировках ворчит, что мне всё мало, я постоянно требую больше нагрузки», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.

Полную версию интервью с Антоном Шуниным читайте на «Чемпионате» с 08:30 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Антон Шунин Роман Березовский
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7 марта 2017, вторник
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