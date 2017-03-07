Нойер выйдет на поле в матче с «Арсеналом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти сможет рассчитывать на голкипера команды Мануэля Нойера в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», сообщает интернет-издание Sport1.
У футболиста сборной Германии возникли проблемы с ногой в области икроножной мышцы и со спиной, однако они не помешают ему выйти на поле.
«У Нойера проблемы со спиной, и на последней тренировке он не работал. Однако он на все 100% выйдет на поле», — сказал в связи с этим Анчелотти.
В первой игре на своём поле «Бавария» разгромила «канониров» со счётом 5:1. Вторая встреча между этими командами состоится 7 марта.
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