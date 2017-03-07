Анчелотти продолжает верить в Мюллера

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не сомневается в том, что нападающий Томас Мюллер сыграет важную роль для команды в день ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В нынешнем сезоне у футболиста сборной Германии «сбился прицел»: по итогам 23 туров Бундеслиги он принял участие в 20 матчах, отметившись лишь 1 голом. Кроме того, Мюллер выдал 9 результативных передач.
«Я постараюсь вывести на поле лучший состав. Не знаю, будет ли играть в этом матче Томас, но знаю, что завтра он будет важен для нас», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.
В первой игре на своём поле «Бавария» разгромила «канониров» со счётом 5:1. Вторая встреча между этими командами состоится 7 марта.