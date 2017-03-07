Ари, Беленов и Фернандо претендуют на звание MVP 18-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 18-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Ари («Локомотив»), Александр Беленов («Уфа») и Лукас Фернандо («Спартак»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре»: http://mvp.championat.com/rfpl/#vote
Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/championat
На звание MVP 18-го тура РФПЛ претендуют также Алексей Миранчук («Локомотив»), Максим Канунников, Сергей Рыжиков (оба — «Рубин»), Александр Бухаров, Тимофей Калачёв (оба — «Ростов»), Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»), Сердар Азмун («Ростов») и Благой Георгиев («Оренбург»).