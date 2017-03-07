В «Барселоне» не подтверждают и не опровергают слухи об Аллегри

Член трансферной комиссии «Барселоны» Ариедо Брайда отказался отвечать на вопрос о том, возглавит ли главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри со следующего сезона испанский гранд. Наставник сине-гранатовых Луис Энрике уже объявил, что покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.
«Аллегри – мой друг, однако эта тема является большим секретом. В сентябре Луис Энрике, по сути, уже говорил о том, что этот сезон будет для него последним в «Барселоне». Он покидает команду, многое сделав для неё. Она действительно в отличном состоянии. С его уходом возникает некоторая неопределённость, что мне не нравится. Но он сказал о своём решении достаточно рано, чтобы клуб имел возможность найти ему замену», — цитирует Брайду Radio Uno.