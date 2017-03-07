Экс-глава федерации футбола Сальвадора приговорён к восьми годам тюрьмы

Бывший президент федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкес приговорён к восьми годам тюремного заключения за хищение взносов на социальное обеспечение и мошенничество со страховыми скидками работников компании по производству мебели, сообщает Reuters.
Кроме того, по приговору Васкес также должен выплатить $ 400 тыс. В то же время Васкес не согласился с данным решением и планирует подать апелляцию.
Васкес в декабре 2015 года был арестован полицией Сальвадора по делу властей США о коррупции в ФИФА.